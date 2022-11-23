Кольер (Эллиот) Сюзанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольер (Эллиот) Сюзанна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эллиот Роберт

Мать: Эллиот (Брофловски) Ирэн

Рождение ребёнка
1980

Сын: Кольер Альберт

Отец ребёнка: Кольер Кристиан

Бракосочетание
1981

Муж: Кольер Кристиан

Рождение ребёнка
1982

Сын: Кольер Георг

Отец ребёнка: Кольер Кристиан

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Прескотт (Кольер) Луиза

Отец ребёнка: Кольер Кристиан

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Мэнфилд (Кольер) Мария

Отец ребёнка: Кольер Кристиан

Рождение ребёнка
1986

Сын: Кольер Николас

Отец ребёнка: Кольер Кристиан

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Кольер Мишель

Отец ребёнка: Кольер Кристиан

Смерть
Неизвестно
Умерла в преклонном возрасте.

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