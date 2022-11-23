Кольер (Эллиот) Сюзанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эллиот Роберт
Мать: Эллиот (Брофловски) Ирэн
Рождение ребёнка
1980
Сын: Кольер Альберт
Отец ребёнка: Кольер Кристиан
Бракосочетание
1981
Муж: Кольер Кристиан
Рождение ребёнка
1982
Сын: Кольер Георг
Отец ребёнка: Кольер Кристиан
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Прескотт (Кольер) Луиза
Отец ребёнка: Кольер Кристиан
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Мэнфилд (Кольер) Мария
Отец ребёнка: Кольер Кристиан
Рождение ребёнка
1986
Сын: Кольер Николас
Отец ребёнка: Кольер Кристиан
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Кольер Мишель
Отец ребёнка: Кольер Кристиан
Смерть
Неизвестно
Умерла в преклонном возрасте.