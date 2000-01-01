Мэнфилд (Кольер) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Кольер Кристиан
Мать: Кольер Сюзанна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мэнфилд Гордон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мэнфилд Алекс
Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мэнфилд Джорджи
Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мэнфилд Диана
Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мэнфилд Нейтан
Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон