Мэнфилд (Кольер) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мэнфилд (Кольер) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Кольер Кристиан

Мать: Кольер Сюзанна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мэнфилд Гордон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мэнфилд Алекс

Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мэнфилд Джорджи

Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мэнфилд Диана

Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мэнфилд Нейтан

Отец ребёнка: Мэнфилд Гордон

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