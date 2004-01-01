Кольер Альберт
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: Кольер Кристиан
Мать: Кольер Сюзанна
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Кольер Элизабет
Мать ребёнка: Кольер Присцилла
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Кольер-Мигнатт Нарцисса
Мать ребёнка: Кольер-Грейхаунд Белладонна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольер Присцилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольер Мортимер
Мать ребёнка: Кольер Присцилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольер Гарри
Мать ребёнка: Кольер Присцилла