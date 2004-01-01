Кольер Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольер Альберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Кольер Кристиан

Мать: Кольер Сюзанна

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Кольер Элизабет

Мать ребёнка: Кольер Присцилла

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Кольер-Мигнатт Нарцисса

Мать ребёнка: Кольер-Грейхаунд Белладонна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольер Присцилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольер Мортимер

Мать ребёнка: Кольер Присцилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольер Гарри

Мать ребёнка: Кольер Присцилла

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