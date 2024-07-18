Лазаренко Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Фёдор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.?

Дочь: Лазаренко Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Лазаренко Светалана Ильинична

Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаренко Светалана Ильинична

Рождение ребёнка
04.04.1975

Сын: Лазаренко Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Лазаренко Светалана Ильинична

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