Лазаренко Фёдор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.?
Дочь: Лазаренко Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Лазаренко Светалана Ильинична
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1975
Сын: Лазаренко Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Лазаренко Светалана Ильинична