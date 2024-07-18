Лазаренко Светалана Ильинична
Место рождения
Дата рождения19.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.?
Дочь: Лазаренко Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Лазаренко Фёдор Ильич
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1975
Сын: Лазаренко Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Лазаренко Фёдор Ильич