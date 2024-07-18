Лазаренко Светалана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Светалана Ильинична

Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

19.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.?

Дочь: Лазаренко Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Лазаренко Фёдор Ильич

Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
04.04.1975

Сын: Лазаренко Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Лазаренко Фёдор Ильич

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