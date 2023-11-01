Логинова (Николаева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Николаева) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Алексей Тарасович

Мать: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Логинов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Николай

Смерть
Неизвестно

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