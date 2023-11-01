Логинова (Николаева) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Логинов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Николай
Смерть
Неизвестно