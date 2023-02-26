Савицкая Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евгения Михайлова
Отец ребёнка: Савицкий Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Савицкий Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Савицкий Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно