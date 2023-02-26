Савицкая Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Морозов Василий Афанасиев

Мать: Бахова-Мороэова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евгения Михайлова

Отец ребёнка: Савицкий Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Савицкий Иван Михайлов

Отец ребёнка: Савицкий Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Савицкий Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Савицкий Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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