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Савицкий Михаил Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Савицкий Иван

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евгения Михайлова

Мать ребёнка: Савицкая Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Савицкий Иван Михайлов

Мать ребёнка: Савицкая Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Савицкий Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Савицкая Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савицкая Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савицкая Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно
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