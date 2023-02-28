Савицкий Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Савицкий Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евгения Михайлова
Мать ребёнка: Савицкая Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Савицкая Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Савицкая Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно