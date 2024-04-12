Штепа Елисей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтепа Елисей Антонович

Штепа Елисей Антонович

Место рождения

Закотное

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Штепа Антоний Кириллович

Мать: ?

Бракосочетание
22.01.1875

Жена: Штепа Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Наталья Елисеевна

Мать ребёнка: Штепа Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
22.09.1888

Сын: Штепа Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Штепа Екатерина Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close