Штепа Елисей Антонович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Штепа Антоний Кириллович
Мать: ?
Бракосочетание
22.01.1875
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Наталья Елисеевна
Мать ребёнка: Штепа Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
22.09.1888
Сын: Штепа Иван Елисеевич
Мать ребёнка: Штепа Екатерина Лукьяновна
Смерть
Неизвестно