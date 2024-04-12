Штепа Антоний Кириллович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Штепа Кирилл Михайлович
Мать: Штепа Мария Ивановна
Место жительства
С 1799
Раковка, Харківська область
Рождение ребёнка
1830
Сын: Штепа Александр Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вишнивецкая Христина Антоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно