Штепа Антоний Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтепа Антоний Кириллович

Штепа Антоний Кириллович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Штепа Кирилл Михайлович

Мать: Штепа Мария Ивановна

Место жительства
С 1799
Раковка, Харківська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Штепа Александр Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1855

Сын: Штепа Елисей Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Вишнивецкая Христина Антоновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close