Муравьёв-Карсский (Муравьёв) Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв-Карсский (Муравьёв) Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.07.1794

Дата смерти

23.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.04.1827

Жена: Муравьёва (Ахвердова) Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Корсакова (Муравьёва-Карская) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Муравьёва (Ахвердова) Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Муравьёв Никита Николаевич

Мать ребёнка: Муравьёва (Ахвердова) Софья Фёдоровна

Бракосочетание
26.08.1834

Жена: Муравьёва (Чернышёва) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
13.07.1835

Дочь: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Муравьёва (Чернышёва) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Соколова (Муравьёва) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Муравьёва (Чернышёва) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Муравьёв Никита Николаевич

Мать ребёнка: Муравьёва (Чернышёва) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Черткова (Муравьёва) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Муравьёва (Чернышёва) Наталья Григорьевна

Смерть
23.10.1866
Скорняково, Задонский муниципальный район, Липецкая область

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