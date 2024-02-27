Муравьёв-Карсский (Муравьёв) Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1794
Дата смерти23.10.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1827
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1830
Сын: Муравьёв Никита Николаевич
Мать ребёнка: Муравьёва (Ахвердова) Софья Фёдоровна
Бракосочетание
26.08.1834
Рождение ребёнка
13.07.1835
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1838
Сын: Муравьёв Никита Николаевич
Мать ребёнка: Муравьёва (Чернышёва) Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Черткова (Муравьёва) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Муравьёва (Чернышёва) Наталья Григорьевна
Смерть
23.10.1866
Скорняково, Задонский муниципальный район, Липецкая область