Муравьёва (Ахвердова) Софья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1810
Дата смерти02.10.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1827
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1830
Сын: Муравьёв Никита Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв-Карсский (Муравьёв) Николай Николаевич
Смерть
02.10.1830