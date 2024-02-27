Муравьёва (Ахвердова) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Ахвердова) Софья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1810

Дата смерти

02.10.1830

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1827

Муж: Муравьёв-Карсский (Муравьёв) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Корсакова (Муравьёва-Карская) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв-Карсский (Муравьёв) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Муравьёв Никита Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв-Карсский (Муравьёв) Николай Николаевич

Смерть
02.10.1830

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