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Антропов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Антропов Александр Степанович

Мать: Антропова Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
1900

Жена: не указана

Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
?.07.1905

Сын: Антропов Савватий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1909

Дочь: Юрчак Лидия Петровна

Мать ребёнка: Антропова Мария Спиридоновна

Ситковская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Мария Спиридоновна

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Ситковская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
д. Ситковская, Красноборский р-н Архангельская обл.
Смерть
Неизвестно
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