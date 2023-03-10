Антропов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
1900
Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
?.07.1905
Сын: Антропов Савватий Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1909
Дочь: Юрчак Лидия Петровна
Мать ребёнка: Антропова Мария Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Ситковская, Красноборский р-н Архангельская обл.
Смерть
Неизвестно