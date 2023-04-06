Юрчак (Антропова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрчак (Антропова) Лидия Петровна

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Место рождения

Ситковская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.07.1909

Дата смерти

19.01.1983

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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1938 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1909

Отец: Антропов Петр Александрович

Мать: Антропова Мария Спиридоновна

Ситковская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
1909
Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
16.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич

Кирсанов
Рождение ребёнка
13.07.1938

Дочь: Тимофеева Кира Александровна

Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
19.10.1939

Дочь: Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
19.01.1983
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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