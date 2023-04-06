Юрчак (Антропова) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения12.07.1909
Дата смерти19.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1909
Крещение
1909
Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
16.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич
Кирсанов
Рождение ребёнка
13.07.1938
Дочь: Тимофеева Кира Александровна
Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
19.10.1939
Дочь: Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Юрчак Александр Яковлевич
Смерть
19.01.1983