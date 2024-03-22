Антропов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения13.11.1847 ст.
Дата смерти29.05.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Антропов Петр Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Антропов Иван Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Антропов Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Антропов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Антропов Николай Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Антропов Александр Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Антропов Павел Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Антропов Павел Александрович
Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна
д. Ситковская, Красноборский р-н Архангельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1902 ст.