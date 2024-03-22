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Антропов Александр Степанович

Место рождения

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

13.11.1847 ст.

Дата смерти

29.05.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1847 ст.

Отец: Антропов Степан Алексеевич

Мать: Антропова Агафья Михайловна

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Антропов Петр Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Антропов Иван Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Антропов Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Антропов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Антропов Николай Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Антропов Александр Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Антропов Павел Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Антропов Павел Александрович

Мать ребёнка: Антропова Евдокия Емельяновна

д. Ситковская, Красноборский р-н Архангельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Евдокия Емельяновна

Смерть
29.05.1902 ст.
Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
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