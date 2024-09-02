Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич

Место рождения

Российская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Алексей Дворовой Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кураев Михайло

Мать ребёнка: Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кураев Федор Отдан В Рекруты В 1855 Борисович

Мать ребёнка: Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кураев Прокофий Борисович

Мать ребёнка: Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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