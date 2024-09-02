Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич
Место рожденияРоссийская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Алексей Дворовой Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кураев Михайло
Мать ребёнка: Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кураев Федор Отдан В Рекруты В 1855 Борисович
Мать ребёнка: Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кураев Прокофий Борисович
Мать ребёнка: Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно