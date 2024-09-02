Анна Антоновна
Место рожденияРоссийская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кураев Михайло
Отец ребёнка: Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кураев Прокофий Борисович
Отец ребёнка: Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кураев Федор Отдан В Рекруты В 1855 Борисович
Отец ребёнка: Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич
Смерть
Неизвестно