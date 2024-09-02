Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Антоновна

Место рождения

Российская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кураев Михайло

Отец ребёнка: Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кураев Прокофий Борисович

Отец ребёнка: Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кураев Федор Отдан В Рекруты В 1855 Борисович

Отец ребёнка: Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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