Шатских Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1961
Дата смерти24.12.1994
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.1994