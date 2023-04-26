Шатских Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатских Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1961

Дата смерти

24.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961

Отец: Шатских Иван Дмитриевич

Мать: Шатских (Егорова (Шатских)) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.1994

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