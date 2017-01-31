Шатских (Егорова (Шатских)) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатских (Егорова (Шатских)) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Толкаевка, 461915, Россия

Дата рождения

25.02.1939

Дата смерти

31.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1939

Отец: Егоров Дмитрий Павлович

Мать: Егорова Мария

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1961

Сын: Шатских Александр Иванович

Отец ребёнка: Шатских Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.07.1963

Сын: Шатских Пётр Иванович

Отец ребёнка: Шатских Иван Дмитриевич

Смерть
31.01.2017

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