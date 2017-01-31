Шатских (Егорова (Шатских)) Валентина Дмитриевна
Место рожденияТолкаевка, 461915, Россия
Дата рождения25.02.1939
Дата смерти31.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1939
Отец: Егоров Дмитрий Павлович
Мать: Егорова Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1961
Сын: Шатских Александр Иванович
Отец ребёнка: Шатских Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1963
Отец ребёнка: Шатских Иван Дмитриевич
Смерть
31.01.2017