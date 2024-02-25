Мещеркин Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещеркин Степан Андреевич

Мещеркин Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1937

Дочь: Томилина (Мещеркина) Галина Степановна

Мать ребёнка: Мещеркина Александра Ивановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
04.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.