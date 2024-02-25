Мещеркин Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1937
Дочь: Томилина (Мещеркина) Галина Степановна
Мать ребёнка: Мещеркина Александра Ивановна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
04.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область