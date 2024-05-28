Кучугин Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучугин Филипп Иванович

Кучугин Филипп Иванович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кучугин Иван Степанович2

Мать: Кучугина Елена Кузьминична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кучугина Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кучугин Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кучугина Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кучугин Савелий Филиппович

Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кучугин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1893
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.