Кучугин Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кучугина Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кучугина Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кучугин Савелий Филиппович
Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Кучугина Александра Петровна
Смерть
1893