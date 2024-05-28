Кучугина Елена Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кучугина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кучугин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кучугина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2
Смерть
1848