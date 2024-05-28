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Кучугина Елена Кузьминична

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1798

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кучугин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кучугина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кучугин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кучугин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кучугин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кучугин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кучугина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кучугин Иван Степанович2

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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