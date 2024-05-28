Кучугина Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кучугина Ульяна Филипповна
Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кучугина Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кучугин Савелий Филиппович
Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович
Смерть
1899