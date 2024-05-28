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Кучугина Александра Петровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кучугина Ульяна Филипповна

Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кучугин Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кучугина Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кучугин Савелий Филиппович

Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кучугин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кучугин Филипп Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1899
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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