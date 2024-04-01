Денисова (Женихова) Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1787
Бракосочетание
06.01.1811
м. 22 ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Бражникова Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клевакина Александра Никифорова
Отец ребёнка: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно