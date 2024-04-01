Денисова (Женихова) Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Женихова) Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1787

Отец: Женихов Григорий Крест. Д.Белой Саввин

Мать: Женихова Ефимия I Жена Иванова

Бракосочетание
06.01.1811

Муж: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин

м. 22 ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Бражникова Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клевакина Александра Никифорова

Отец ребёнка: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин

Смерть
Неизвестно
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