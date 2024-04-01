Женихова Ефимия I Жена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиДо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1787
Дочь: Денисова Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Женихов Григорий Крест. Д.Белой Саввин
Бракосочетание
По 1787
Рождение ребёнка
28.03.1791
Отец ребёнка: Женихов Григорий Крест. Д.Белой Саввин
Рождение ребёнка
1792
Смерть
До 1799