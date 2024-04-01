Женихова Ефимия I Жена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Женихова Ефимия I Жена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

До 1799

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1787

Дочь: Денисова Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Женихов Григорий Крест. Д.Белой Саввин

Бракосочетание
По 1787

Муж: Женихов Григорий Крест. Д.Белой Саввин

Рождение ребёнка
28.03.1791

Сын: Женихов Яков Григорьев

Отец ребёнка: Женихов Григорий Крест. Д.Белой Саввин

Рождение ребёнка
1792

Сын: Женихов Федор Крест. Д. Ганькиной Григорьев

Отец ребёнка: Женихов Григорий Крест. Д.Белой Саввин

Смерть
До 1799
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