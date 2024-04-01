Бражникова (Денисов) Анастасия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Денисов) Анастасия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

03.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Денисов Никифор Крест. Кр. Св.Петра Саввин

Мать: Денисова Ирина Григорьева

Бракосочетание
14.02.1837

Муж: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов

Рождение ребёнка
17.11.1839

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов

Рождение ребёнка
02.11.1843

Дочь: Епистимия Иванова

Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов

Рождение ребёнка
10.04.1848

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов

Рождение ребёнка
02.05.1851

Сын: Бражников Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Толмачева Гликерья Иванова

Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов

Смерть
03.02.1872
59 лет, горячки
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