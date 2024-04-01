Бражникова (Денисов) Анастасия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти03.02.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Бракосочетание
14.02.1837
Рождение ребёнка
17.11.1839
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов
Рождение ребёнка
02.11.1843
Дочь: Епистимия Иванова
Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов
Рождение ребёнка
10.04.1848
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов
Рождение ребёнка
02.05.1851
Сын: Бражников Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Толмачева Гликерья Иванова
Отец ребёнка: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов
Смерть
03.02.1872
59 лет, горячки