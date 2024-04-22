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Василевский Василий Лаврентьевич

Место рождения

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд

Дата рождения

05.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1918

Отец: Василевский Лаврентий Семенович

Мать: Василевская Пелагея Наумовна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1946

Сын: Василевский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Василевская Александра Павловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Василевский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Василевская Александра Павловна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Василевский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Василевская Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
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