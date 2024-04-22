Василевский Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1918
Рождение ребёнка
1946
Сын: Василевский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Василевская Александра Павловна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Василевский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Василевская Александра Павловна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Василевский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Василевская Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно