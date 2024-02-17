Василевская (Нестерович) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Василевский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василевский Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Василевский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василевский Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Василевский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василевский Василий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно