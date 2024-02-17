Василевская (Нестерович) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевская (Нестерович) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Василевский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василевский Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Василевский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василевский Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Василевский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василевский Василий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевский Василий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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