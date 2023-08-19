Закаулов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закаулов Иван Николаевич
Мать: Закаулова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закаулов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закаулова Всякая Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1957
Сын: Закаулов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Закауловакарманова Евгения Александровна
Смерть
Неизвестно