Закаулов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закаулов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закаулов Иван Николаевич

Мать: Закаулова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закаулова Карманова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закаулов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закаулова Всякая Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1957

Сын: Закаулов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Закауловакарманова Евгения Александровна

Смерть
Неизвестно

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