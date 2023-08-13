Закауловакарманова Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карманов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1957
Сын: Закаулов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Закаулов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно