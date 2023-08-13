Закауловакарманова Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закауловакарманова Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карманов Александр

Мать: Карманова Просковья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закаулов Николай Иванович

Никах
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1957

Сын: Закаулов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Закаулов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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