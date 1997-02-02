Сизова (Луконина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Луконина) Варвара Андреевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1909

Дата смерти

02.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Варвара примерно 1910 года рождения и, вероятно, из Тоншаевского района
Бракосочетание
01.09.1941

Муж: Сизов Михаил Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Запись акта о заключении брака № 637 от 01.09.1941 г. Место регистрации — Бюро ЗАГС Сталинского района г. Горького Ф.И.О. жениха — Сизов Михаил Иванович Возраст жениха — 27 лет Национальность жениха —... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1952

Сын: Сизов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Сизов Михаил Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.02.1997
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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