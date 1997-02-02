Сизова (Луконина) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1909
Дата смерти02.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909
Варвара примерно 1910 года рождения и, вероятно, из Тоншаевского района
Бракосочетание
01.09.1941
Запись акта о заключении брака № 637 от 01.09.1941 г. Место регистрации — Бюро ЗАГС Сталинского района г. Горького Ф.И.О. жениха — Сизов Михаил Иванович Возраст жениха — 27 лет Национальность жениха —... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1952
Отец ребёнка: Сизов Михаил Иванович
Смерть
02.02.1997