Сизов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1951

Сын: Сизов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Сизова Варвара Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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