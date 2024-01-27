Volkoff Moses Alekseyvich
Место рожденияTIFLES, GEORGIA, RUSSIA
Дата рождения15.09.1892
Дата смерти03.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1892
TIFLES, GEORGIA, RUSSIA
Рождение ребёнка
24.11.1909
Сын: Volkoff William Moses Alex Ivan
Мать ребёнка: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey
LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Volkoff Alex Maurice Alexei Moses
Мать ребёнка: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey
LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Рождение ребёнка
20.03.1919
Дочь: Bogdanoff Anna Moses Alex Ivan
Мать ребёнка: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey
LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Место жительства
1930
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Смерть
03.03.1989
Los Angeles, California, USA
Похороны
1989
Commerce, Los Angeles, California, United States