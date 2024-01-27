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Volkoff Moses Alekseyvich

Место рождения

TIFLES, GEORGIA, RUSSIA

Дата рождения

15.09.1892

Дата смерти

03.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1892

Отец: Volkoff Aleksey Ivanovich

Мать: Volkoff Esfiria Yakovlevna

TIFLES, GEORGIA, RUSSIA
Рождение ребёнка
24.11.1909

Сын: Volkoff William Moses Alex Ivan

Мать ребёнка: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey

LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Volkoff Alex Maurice Alexei Moses

Мать ребёнка: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey

LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Рождение ребёнка
20.03.1919

Дочь: Bogdanoff Anna Moses Alex Ivan

Мать ребёнка: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey

LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Место жительства
1930
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey

Место жительства
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Смерть
03.03.1989
Los Angeles, California, USA
Похороны
1989
Commerce, Los Angeles, California, United States
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