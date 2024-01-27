Bogdanoff (Volkoff) Anna Moses Alex Ivan
Место рожденияLOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Дата рождения20.03.1919
Дата смерти07.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1919
LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Место жительства
1930
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Смерть
07.01.1980
CALIFORNIA
Похороны
1980
Commerce, Los Angeles, California, United States