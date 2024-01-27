Bogdanoff (Volkoff) Anna Moses Alex Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bogdanoff (Volkoff) Anna Moses Alex Ivan

Место рождения

LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA

Дата рождения

20.03.1919

Дата смерти

07.01.1980

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1919

Отец: Volkoff Moses Alekseyvich

Мать: Volkoff Lukeria Ivanovana Gurey

LOS ANGELES, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Место жительства
1930
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Смерть
07.01.1980
CALIFORNIA
Похороны
1980
Commerce, Los Angeles, California, United States
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