Суздальцева (Михеева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Михеева) Нина Дмитриевна

Место рождения

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.08.1925

Дата смерти

05.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1925

Отец: Михеев Дмитрий

Мать: Михеева Пелагея Григорьевна

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1957

Дочь: Куприянова Валентина

Отец ребёнка: Суздальцев Иван

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Иван

Смерть
05.06.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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