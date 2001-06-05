Суздальцева (Михеева) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1925
Дата смерти05.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1925
Отец: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.10.1957
Дочь: Куприянова Валентина
Отец ребёнка: Суздальцев Иван
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальцев Иван
Смерть
05.06.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость