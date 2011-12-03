Куприянова (Суздальцева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянова (Суздальцева) Валентина

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

04.10.1957

Дата смерти

03.12.2011

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1957

Отец: Суздальцев Иван

Мать: Суздальцева Нина Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Похороны
03.12.2011
7-й микрорайон
58 квартал
Смерть
03.12.2011
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Диабет
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