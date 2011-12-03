Куприянова (Суздальцева) Валентина
Место рождения
Дата рождения04.10.1957
Дата смерти03.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1957
Отец: Суздальцев Иван
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Похороны
03.12.2011
7-й микрорайон
58 квартал
Смерть
03.12.2011
Причина смерти: Диабет