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Михеева Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1898

Дата смерти

07.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1898

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Дмитрий

Рождение ребёнка
20.07.1920

Дочь: Арефьева (Михеева) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1923

Дочь: Упрыжкина (Михеева) Нюра Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.08.1925

Дочь: Суздальцева (Михеева) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1928

Дочь: Михеева (Михеева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий

Смерть
07.07.1961

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