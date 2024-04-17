Михеева Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1898
Дата смерти07.07.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1898
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
20.07.1920
Дочь: Арефьева (Михеева) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
14.02.1923
Дочь: Упрыжкина (Михеева) Нюра Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
05.08.1925
Дочь: Суздальцева (Михеева) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
18.04.1928
Дочь: Михеева (Михеева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий
Смерть
07.07.1961