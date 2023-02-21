Белянова (Пустовалова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянова (Пустовалова) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1910

Дата смерти

03.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910

Отец: Пустовалов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1928

Дочь: Ушакова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Белянов Егор Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белянов Иван Егорович

Отец ребёнка: Белянов Егор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белянов Егор Алексеевич

Смерть
03.01.1993
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