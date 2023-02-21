Белянова (Пустовалова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1910
Дата смерти03.01.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910
Отец: Пустовалов Иван
Рождение ребёнка
28.12.1928
Дочь: Ушакова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Белянов Егор Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белянов Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1993