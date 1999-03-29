Ушакова (Белянова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Белянова) Мария Егоровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

29.03.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: Белянов Егор Алексеевич

Мать: Белянова Матрена Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
24.?.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Стефанович

Россия
Рождение ребёнка
01.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Стефанович

Бендер, Молдова
Развод
1980

Муж: Ушаков Николай Стефанович

г.Бендеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Ушаков Николай Стефанович

Смерть
29.03.1999
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