Ушакова (Белянова) Мария Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.12.1928
Дата смерти29.03.1999
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Отец: Белянов Егор Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
24.?.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Николай Стефанович
Россия
Рождение ребёнка
01.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Николай Стефанович
Бендер, Молдова
Развод
1980
г.Бендеры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Ушаков Николай Стефанович
Смерть
29.03.1999