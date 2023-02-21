Белянов Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белянов Алексей Фотеевич
Мать: Белянова ?
Рождение ребёнка
28.12.1928
Дочь: Ушакова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Белянова Матрена Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белянова Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
09.06.1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
09.06.1979