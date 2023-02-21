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Белянов Егор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белянов Алексей Фотеевич

Мать: Белянова ?

Рождение ребёнка
28.12.1928

Дочь: Ушакова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Белянова Матрена Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белянов Иван Егорович

Мать ребёнка: Белянова Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянова Матрена Ивановна

Похороны
09.06.1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
09.06.1979
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