Ушаков Николай Стефанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928
Отец: Ушаков Стефан
Мать: Ушакова Агрипина
Россия
Рождение ребёнка
24.?.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ушакова Мария Егоровна
Россия
Рождение ребёнка
01.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ушакова Мария Егоровна
Бендер, Молдова
Развод
1980
Жена: Ушакова Мария Егоровна
г.Бендеры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Ушакова Мария Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
Неизвестно