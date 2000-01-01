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Ушаков Николай Стефанович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928

Отец: Ушаков Стефан

Мать: Ушакова Агрипина

Россия
Рождение ребёнка
24.?.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ушакова Мария Егоровна

Россия
Рождение ребёнка
01.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ушакова Мария Егоровна

Бендер, Молдова
Развод
1980

Жена: Ушакова Мария Егоровна

г.Бендеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Ушакова Мария Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
Неизвестно
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