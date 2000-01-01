Ушакова Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1928

Сын: Ушаков Николай Стефанович

Отец ребёнка: Ушаков Стефан

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Стефан

Смерть
Неизвестно
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