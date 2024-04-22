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Герасимова Мария Алексеевна

Место рождения

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Герасимов Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Герасимов Захар Николаевич

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.?.1875

Сын: Герасимов Макарий Захарович

Отец ребёнка: Герасимов Захар Николаевич

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.?.1975

Сын: Герасимов Андрей Захарович

Отец ребёнка: Герасимов Захар Николаевич

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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