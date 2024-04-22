Герасимова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Герасимов Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Герасимов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
16.?.1875
Сын: Герасимов Макарий Захарович
Отец ребёнка: Герасимов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
16.?.1975
Сын: Герасимов Андрей Захарович
Отец ребёнка: Герасимов Захар Николаевич
Смерть
Неизвестно