Герасимов (Трещалов) Захар Николаевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1872
Сын: Герасимов Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Герасимова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.?.1875
Сын: Герасимов Макарий Захарович
Мать ребёнка: Герасимова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.?.1975
Сын: Герасимов Андрей Захарович
Мать ребёнка: Герасимова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно