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Авроров Василий Васильевич

Место рождения

Владимирская обл., Муромский р-н, с. Боровицы

Дата рождения

1878

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Авроров Василий Осипович

Мать: Авророва Серафима Александровна

Владимирская обл., Муромский р-н, с. Боровицы
Рождение ребёнка
20.08.1915

Сын: Авроров Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Авророва Юлия Николаевна

с. Боровицы, Фоминский р-н, Горьковская обл., СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Боровицы, Борисоглебовское, Владимирская область, Россия
дьякон
Смерть
1930
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