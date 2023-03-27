Авроров Василий Васильевич
Место рожденияВладимирская обл., Муромский р-н, с. Боровицы
Дата рождения1878
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Владимирская обл., Муромский р-н, с. Боровицы
Рождение ребёнка
20.08.1915
Сын: Авроров Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Авророва Юлия Николаевна
с. Боровицы, Фоминский р-н, Горьковская обл., СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Боровицы, Борисоглебовское, Владимирская область, Россия
дьякон
Смерть
1930