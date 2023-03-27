Авророва (Солертовская) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солертовский Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Авроров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Авроров Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Авроров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович
Владимирская обл., Муромский р-н, с. Боровицы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович
Смерть
Неизвестно