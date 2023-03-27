Авророва (Солертовская) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва (Солертовская) Серафима Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солертовский Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Авроров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Авроров Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Авроров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович

Владимирская обл., Муромский р-н, с. Боровицы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Авроров Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
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