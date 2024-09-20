Чумадеев Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумадеев Павел Яковлевич

Место рождения

Ветлянка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чумадеев Яков Никитич

Мать: Чуманова Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Олег Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ветлянка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Ветлянка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

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