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Чуманова Марфа Антоновна

Место рождения

Ветлянка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.07.1912

Дата смерти

16.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912

Отец: Копман Антон Августович

Мать: Чуманова Степанида Яковлевна

Ветлянка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумадеев Яков Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич

Смерть
16.04.2003
Ветлянка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

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