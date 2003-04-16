Чуманова Марфа Антоновна
Место рождения
Дата рождения16.07.1912
Дата смерти16.04.2003
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумадеев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумадеев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумадеев Яков Никитич
Смерть
16.04.2003