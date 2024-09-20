Чумадеев Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения08.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумадеев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумадеев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуманова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна
Смерть
Неизвестно