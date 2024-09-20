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Чумадеев Яков Никитич

Место рождения

Ветлянка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.10.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911 ст.

Отец: Чумадеев Никита Владимирович

Мать: Чумадеева (Бирюкова) Евдокия Дмитревна

Ветлянка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуманова Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Чуманова Марфа Антоновна

Смерть
Неизвестно

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