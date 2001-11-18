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Сыраватко Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1936

Дата смерти

18.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936

Отец: Сыроватко Михаил

Мать: Диденко Наталья Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыроватко (Катарова) Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1962

Сын: Сыроватко Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1977

Дочь: Гринемайер (Сыроватко) Алиса Михайловна

Мать ребёнка: Сыроватко (Катарова) Зинаида Михайловна

Смерть
18.11.2001

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