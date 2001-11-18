Сыраватко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1936
Дата смерти18.11.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936
Отец: Сыроватко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1962
Сын: Сыроватко Валерий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1977
Дочь: Гринемайер (Сыроватко) Алиса Михайловна
Мать ребёнка: Сыроватко (Катарова) Зинаида Михайловна
Смерть
18.11.2001